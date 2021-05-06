‘Tam kapanma’ öncesi Samsun’a gidenler 56 kişiye virüs bulaştırdı

‘Tam kapanma’ öncesinde farklı illerden Samsun’a akraba ziyaretine giden bir aile ve iki kişi 56 kişiye virüs bulaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç şu bilgileri aktardı: “Bir ilçemizde il dışından gelen bir ailenin 30 kişiye bulaştırdığını gördük. Yine başka bir ilçemize başka bir ilden gelen kişiden kaynaklı 17 kişilik, yine aynı ilçede bir kişiden kaynaklı dokuz pozitif vakamız mevcut. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerinizi 10 gün boyunca izolasyon altında tutun ve görüşmelerinizi kesinlikle birlikte yapmayın. Aile içi ziyaretleri muhakkak engelleyin. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayram ziyaretleri yapmayın ki vaka düşüşünü tam olarak sağlayalım. Tam düşüşü yakalamışken yeniden vakaların artmasını istemiyoruz.”

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Ladik ilçesi hariç 16 ilçede vakalar istikrarlı bir şekilde azaldığını belirten Oruç, “İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var” ifadelerini kullandı.