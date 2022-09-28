Taliban, Rusya’dan petrol ürünleri, LPG ve buğday almak için anlaştı

Afganistan’ın yönetimindeki radikal islamcı Taliban grubu, Rusya’dan benzin, dizel yakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve buğday almak için geçici sözleşme imzaladı.

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Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Haji Nooruddin Azizi, bakanlığın ticari ortakları çeşitlendirmeye çalıştığını ve Rusya’nın Afganistan’a küresel ortalama emtia fiyatlarının altında bir teklif sunduğunu açıkladı.

Bu anlaşma, Taliban’ın bir yılı aşkın bir süre önce Afganistan’da iktidarı yeniden ele geçirmesinden beri yaptığı ilk büyük uluslararası ekonomik anlaşma oldu. Bu anlaşma, fiili olarak küresel bankacılık sisteminden çıkartılan grubun izolasyonunu hafifletmesini sağlayabilir.

Rusya, Taliban hükümetini resmi olarak tanımıyor fakat Kabil’in düşüşüne giden süreçte Taliban liderleri Moskova’da ağırlanmışlardı.

Bakan Azizi, bu geçici anlaşma kapsamında Rusya’nın Afganistan’a yıllık yaklaşık bir milyon ton benzin, bir milyon ton dizel yakıt, 500 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı ve iki milyon ton buğday göndereceğini açıkladı.