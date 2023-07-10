Taksim’de torpil paniği: İki gözaltı

İstanbul Taksim’de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu. Torpili patlatanlar kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Fotoğraf: TRT

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı’nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.

Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken, kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.