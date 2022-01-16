Taksiciler Odası başkanlık seçiminde arbede

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO) beş adaylı başkanlık seçimi öncesinde arbede yaşandı.

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AA’nın aktardığına göre Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurul öncesinde adaylardan Yahya Uğur ile mevcut başkan Eyüp Aksu’nun taraftarları arasında arbede çıktı.

Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.

Beş adayın ortak teklifiyle divan başkanlığına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi.

Adaylardan Aksu’nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.

‘Beş bin taksi teklifini 11 kez reddettirdik’

Aksu, konuşmasında salgın döneminde esnafın yanında olduklarını savunarak, “Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB’nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız” dedi.

İtiraz sonrası oy sayımı tek tek yapıldı

Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oy çokluğuyla kabul edildi. İtirazların ardından oy sayımı tek tek yapıldı.

Başkanlık seçiminde mevcut başkan Aksu’nun yanı sıra Yahya Uğur, Yaşar Arabul, İrfan Öztürk ve Hanife Zeynep Kılıç aday oldu.

Seçimde odaya kayıtlı aktif 9 bin 967 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.