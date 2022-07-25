Takip edilerek sırtından bıçaklanan kadın yoğun bakımda: ‘Tekbir getirip saldırmış’

İstanbul Sultangazi’de A.O., kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından sırtından üç kez bıçaklandı.

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan erkek, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi ve tutuklandı.

Görgü tanıkları erkeğin kadına saldırdığı esnada ‘tekbir getirdiğini’ anlattı.

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde geçen cumartesi saat 20:00 sıralarında A.O., evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

DHA’nın haberine göre bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan A.O.’nun hayati tehlikesi devam ediyor. Baygınlık geçiren saldırgansa hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını ileri sürdü. Saldırgan, bir anda ‘gözünün döndüğünü’ söyledi. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Körük, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.

‘Tekbir getirip saldırmış’

Mahalle sakini Sercan Geyhan, “Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz” dedi.

Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı’ysa, “Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış” dedi.