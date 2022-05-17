Tahran’da hava kirliliği: Okullar ve devlet kurumları tatil

İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tüm okullar, üniversiteler ve devlet kurumları tatil edildi.

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Tahran Belediyesi Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili şöyle konuştu: “Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, son derece sağlıksız koşullar nedeniyle toplandı. Salı günü hava kirliliği yoğunlaşacak. Bu nedenle Tahran’daki tüm kurumların, üniversitelerin ve tüm yaş grupları için okulların kapatılmasına karar verildi.”

Tahran Valisi Kriz Yönetimi Genel Müdürü Yezdi Mehr de “Meteoroloji kurumuna göre, Tahran’da turuncu durum ortaya çıktı. Başta hassas gruplar olmak üzere Tahran halkını bugün ve yarın evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz” dedi.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlarla yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz, Tahran’da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk üç şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran’da bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor.