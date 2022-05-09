Tahliye kararına rağmen dört ay cezaevinde ‘unutuldu’

Gaziantep’te ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklu yargılandığı davada beraat eden O.C.K., tahliye kararına rağmen dört ay daha cezaevinden tutuldu.

Fotoğraf: AA

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre tahliye yazısının adliyeden cezaevine gönderilmediği anlaşılınca 23 yaşındaki O.C.K. tahliye edildi.

Tahliye yazısını göndermediği tespit edilen zabıt katibi hakkında dava açılırken, O.C.K.’nin avukatı Mehmet Erdem, Adalet Bakanlığı aleyhinde 1 milyon TL’lik tazminat davası da açtı.

Gaziantep başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüpheli O.C.K. 28 Aralık 2020’de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Savcılık, şüpheli K. hakkında dava açtı. Gaziantep 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Ocak 2021’deki duruşmada K. hakkında tüm suçlardan beraat kararı çıktı. K.’nın tahliyesine de hükmedildi.

Tahliye yazısı cezaevinde unutuldu

Mahkeme, sanığın tahliyesi için aynı gün UYAP sisteminden müzekkere gönderdi. Görevli zabıt katibi M.C.A. iddiaya göre ekranına düşen tahliye müzekkeresini savcı onayına sunmadı. Sanık bu nedenle tahliye olamadı.

Bu arada cezaevine dönen sanık K. bavulunu toplayarak infaz koruma memurlarının kendisini dışarı çıkarmasını bekledi. Ancak gün içinde bir haber gelmeyince durumu infaz koruma memurlarına bildirdi. Buna karşılık memurlar, “Bize yazı gelmedi” yanıtını verdi. Sanık K. ise “Duruşmaya SEGBİS’le bağlandım. Yanlış duydum o zaman” dedi.

Dört ay sonra

25 Mayıs 2021’de savcılığın durumu öğrenmesi üzerine tahliye kararı, cezaevine gönderildi ve O.C.K. aynı gün özgürlüğüne kavuşabildi.

Zabıt katibi: Sehven yaptım

Gaziantep başsavcılığı, olay nedeniyle zabıt katibi hakkında soruşturma başlattı.

Savunması alınan M.C.A., olay tarihinde 72 ayrı tahliye müzekkeresinin tarafınca kaydedildiğini, diğer tahliyelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını, söz konusu olayınsa personel eksikliğiyle iş yoğunluğundan ve kendisindeki epilepsinin günlük aktivitelerin engellenmesinden kaynaklı ‘sehven gerçekleşmiş olduğunu’ savundu.

Savcılık, soruşturma sonucunda zabıt katibi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ dava açtı.