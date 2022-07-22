Tahıl sevkiyatı krizini sonlandıracak anlaşma için gözler İstanbul’da

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ciddi bir krize dönüşen tahıl sevkiyatının, bugün İstanbul’da atılacak imzayla sonlanması bekleniyor.

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Rusya’nın 24 şubatta Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatının ardından ortaya çıkan tahıl sevkiyatı krizine ilişkin bugün kritik bir adım atılacak. Sorunun çözülmesine ilişkin haftalardır süren diplomasi trafiği sonuç verdi.

Ukrayna ve Rusya yöneticileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün İstanbul’da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre saat 16:30’da Dolmabahçe Ofisi’nde toplanacak liderler, tahıl sevkiyatı anlaşmasına imza atacak.

Milyonlarca insanı ilgilendiriyordu

Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisi Rusya’yla Ukrayna’nın ürünlerini ihraç edememeleri, gıda fiyatlarını artırmıştı ve özellikle Afrika’daki milyonlarca insanın hayatını tehlikeye sokmuştu.

BM, sorunun çözülmemesi halinde üç ay içinde çoğu Afrika’da olmak üzere 180 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya kalacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Saldırının ardından, ABD ve AB Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar gıda ürünlerinin satışını kapsamıyordu ama Rusya’dan mal satın almak isteyenler bankacılık işlemlerine uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşmadan uzak duruyorlardı.

Ayrıca Ukrayna’nın sevkiyatına engel olan Rusya, anlaşma için kendi ürünlerinin de ihraç edilmesini kabul ettirmeyi dayatıyordu. Rusya’nın bu şartı kabul edilince anlaşmanın önündeki engel de kalkmış oldu.