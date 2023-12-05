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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Yolumuz çok uzun ve meşakkatli

Tek haneye inmek için önümüzdeki yol hayli uzun olduğu gibi hem “yapısal reform”lardan iktidarın kaçınması hem ekonomide durgunluk işaretlerinin baş göstermesi bu uzun yolun hayli sıkıntılı geçeceğini gösteriyor.

Tam güven sağlamanın yolu, Merkez Bankası’nı tekrar bağımsız hale getirmek için 703 Sayılı KHK ve 3 Sayılı CB Kararnamesini kanunla iptal etmek… Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa standartlarına uyarlamak… Yani yapısal reformlar…


Ama kelimesi bile ağıza alınmıyor. Bu yüzden yolumuz çok uzun ve meşakkatli, maalesef.

Taha Akyol’un yazısı

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