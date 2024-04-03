Taha Akyol: Van'da yaşananları fevkalade endişe verici

Bugün önümüzdeki 4 yılı yazacaktım. Sonra da yazarım. Van’da yaşananları fevkalade endişe verici buluyorum, onu yazacağım.

Van’da yüzde 55 oyla Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilmesi iptal edildi, ikinci sıradaki AK Partili aday Abdülahat Arvas’ın Belediye Başkanı olduğu, İl Seçim Kurulu kararıyla açıklandı.

Düşünelim… Bizin oy verip kazandırdığınız bir aday böyle iptal edilse ne hissedersiniz?! Mademki aday olamazmış diye adaylığı onaylayıp seçime soktunuz, benim verdiğim oylar çüpe mi gitti, diye tepki duymaz mısınız?

DEM tabanında ve bu konuda hassasiyeti olan Kürt vatandaşlarımızda böyle duygular yaratmak hangi akla hizmettir?

DEM adayı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 Ocak 2018’de “örgüt” yani PKK propagandası yapmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmiş, Yargıtay onaylayıp kesinleşmiş.

Kanuna göre üç yıl süreyle de “kamu haklarından yasaklılık” uygulanır. Aday olamaz, memur olamaz vs… Zeydan cezasını çekmiş ve aynı mahkeme, yasak süresinin dolduğu gerekçesiyle, bir yıl önce, 27 Mart 2023 tarihli kararında, “kamu haklarından yasaklığının sona erdiğine” karar vermiş!

Buna kimse itiraz etmemiş. Savcı da Bakanlık da itiraz etmemiş. Bunun üzerine Zeydan da aday olmuş, YSK adaylığını onaylamış, Vanlılar oy verip seçmiş.

Fakat 29 Mart 2014 Cuma günü, mesainin bitimine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı Diyarbakır Savcılığına “Süre yanlış hesaplanmış, Zeydan’ın haklardan yasaklılığı devam ediyor” diye yazı gönderiyor.

Diyarbakır savıcı aynı gün 5. Ağır Ceza’ya başvuruyor. 5 Ağır Ceza aynı gün, “yanlış hesaplanmış” dilerek bir sene önce verdiği ilk “yasaklılığı sona ermiştir” kararını kardırıyor…

Bir sene önceki “yasaklılığı sona ermiştir” kararının üzerine savcı o zaman “görüldü” kelimesini yazmamış, o yüzden kesinleşmemiş de şimdi itirazen iptal edilmiş imiş…

Taha Akyol’un yazısı