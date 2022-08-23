Taha Akyol: Ülkemizin geleceği için facia alarmı

Türkiye’den yurt dışına beyin göçünün hızlanmış olması, ülkemizin geleceği bakımından bir ‘facia’ alarmıdır. Sadece gelecek nesiller için değil…

Bunun acı sonuçlarını iki alanda bugünkü nesiller de yaşıyor: Biri tıptır, hekim açığımız büyümektedir… Öbürü iktisattır; krizin önemli sebeplerinden biri, dünyaca saygın iktisatçılarımızın dışlanmış, kamu kurumlarında kenara itilmiş olmasıdır. (…)

Artık 21. Yüzyıldayız… Bilimin ve hukukun siyasetten ve ideolojiden üstün olduğunu, ülkenin gelişmesinin ancak çağın bilgileriyle donanmış beyinlerle ve beyinlerce yönetilen kurumlarla mümkün olacağını bütün hücrelerimizle kavramalıyız.

Taha Akyol’un yazısı