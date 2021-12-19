Taha Akyol: Üç buçuk yılda milli parası dörtte üçe yakın eriyen bir sistem yer yüzünde var mı?!

Bütün yetkileri Cumhurbaşkanında toplayan 703 Sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018’de dolar 4.70 lira civarındaydı… Bugün 17 liraya yakın!

Üç buçuk yılda milli parası dörtte üçe yakın eriyen bir sistem yer yüzünde var mı?! Bunu düşünmeliyiz, bir…

İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük faizi savunmak için faizin yüzde 1 civarında olduğu ülkeleri örnek veriyor: Batılı ülkeler, Japonya… Fakat o ülkelerde sermaye birikimi, kuvvetler ayrılığı, kamu kurumları, basın özgürlüğü, Rusya dahil bağımsız Merkez Bankası gibi kurumların ne durumda olduğunu hiç söz konusu etmiyor.

O ülkelerde sermaye birikimi ileri düzeyde. Kurallara ve kurumlara güven var… Bu sayede piyasalar istikrarlı, faiz de düşük!

Merkel’in Merkez Bankası’yla kavga ettiğini, yargı hakkında konuştuğunu hiç duydunuz mu? Gerçi Trump bunu yaptı ama FED de mahkemeler de aldırmadı; zira kuvvetler ayrılığı kökleşmiş, kurumlar güçlü.

Taha Akyol’un yazısı