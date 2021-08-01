Taha Akyol: Türkiye’nin ciğerleri cayır cayır yanıyor! Kanal İstanbul daha önemli!

Küresel iklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, kuraklık ve aşırı yağışlar gibi afetler ülkemizi de vuruyor. Sabotaj ihtimali bir tarafa, 85 yerde birden yangın çıkmasında da en önemli faktörün aşırı sıcaklar olduğunu hem uzmanlar her yetkililer söylüyor.

Daha bir hazırlıklı olmamız gerekmiyor muydu?

Yeterince konuşuyor muyuz? Bu ağır sorunlar iktidarın gündeminde Kanal İstanbul kadar yer tutuyor mu?

Asıl önemli olan, THK’nın elindeki yangın söndürme uçaklarının niye kullanılmadığıdır.

Türkiye’de “kurumsal kalite”nin ve “kaynak tahsisi” alanındaki irrasyonelliğin basit bir örneğidir bu vahim hadise!

İklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte karşılaşacağımız yangın, sel, kuraklık gibi doğal afetlerle böyle mi başa çıkacağız?

Türkiye’nin ciğerleri cayır cayır yanıyor! Kanal İstanbul daha önemli!

Taha Akyol’un yazısı