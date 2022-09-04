Taha Akyol: Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın konuşması açıkça sansürlenmişti

Bir hukukçu olarak, bu seneki Adli Yıl açılış törenini TV’de izlerken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan nasıl konuşacaktı, merak ediyordum. Ama yoktu! Adli yıl toplantısına gelmemiş olabilir miydi?.. Sonra anlaşıldı, toplantıya gelmiş ve konuşma yapmış ama yayınlanmamıştı.

Konuşması uyduya verilmemiş, salondakiler dışında kimse dinleyememişti. Açıkçası sansürlenmişti!

…

TBBB Başkanı Sağkan’ın konuşmasını sonradan, medyada çıkan yazılı metinden okudum. AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguluyor, hükümetin uymamasını eleştiriyor. Hukuki gerekçesini de söylüyordu: Anayasa’nın 90. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. ve 19. Maddeleri.

…

Bugünkü Erdoğan “AİHM kararları bizi bağlamaz” diyor.

Taha Akyol’un yazısı