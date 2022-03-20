Taha Akyol: Temeldeki sebep kaynak israfı ve verimsizlik

Üç çeyrek asır önce ‘Milli Şef’ İsmet Paşa, 1946’dan sonra bütün resmi törenlere Celal Bayar ve arkadaşlarını davet etti. Yurt gezilerinde yanına DP milletvekillerini aldı. Valilere tarafsız olmaları yolunda emir verdi. Bu konuda benim “Kuvvetler Ayrılığı Olmayınca” adlı kitabımda ayrıntılar vardır. Bugün 2022 yılındayız. Köprüler, havaalanları gibi büyük kamu yapılarında maliyet ve fayda analizleri ile eleştiriler yapılması normal, hatta gereklidir. Bu da bir kamu denetimidir çünkü. Hazine yüzde 8 dolar faiziyle borçlanıyor; Düyunu Umumiye faizinden bile yüksektir bu! Temeldeki sebep kaynak israfı ve verimsizliktir. Bunlar konuşulmalı ki Türkiye layık olduğu gelişme seviyesine daha fazla gecikmeden ulaşsın…
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