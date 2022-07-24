Taha Akyol: Tarihçiler ‘iki Erdoğan’dan bahsedecek

İleride bugünleri yazacak tarihçiler ‘iki Erdoğan’dan bahsedecek: Biri ilk on yıldaki ihtiyatlı, rasyonel davranışlı, AB yönünde reformist Erdoğan…

Öbürü, o Erdoğan’ı bastıran ideolojik, ben-merkezli, güç-odaklı Erdoğan… CB sistemi bu Erdoğan’ın somutlaşmasıdır.

Batı’nın sermayesini ısrarla isteyen bu Erdoğan, Batı’nın insan hakları, özgürlükler ve hukuk eleştirilerinden “şahsen” rencide oluyor… Dün göklere çıkardığı AB için “Haçlı ittifakı” diyor.

Durumu bugün toparlayabilir mi?

İkinci Erdoğan’ın birincisine dönmesi kolay gözükmüyor. Kendisi bunu 2020 son baharında “faiz acı ilaçtır, reform dönemine giriyoruz” diyerek denedi, dört ayda vazgeçti zaten.

Taha Akyol’un yazısı