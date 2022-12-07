Taha Akyol: Son keşfimiz marketler arasında da hainlerin olduğu

Son keşfimiz marketler arasında da hainlerin olduğu… Hele de 3 harfli marketler… Kriz dönemlerinde fiyat denetimleri bir ölçüde makul görülebilir. Ama, sınırlı bir ölçüde, çünkü fiyat istikrarsızlığı sadece tüketici için değil, üretici ve dağıtıcı için de ağır bir sorundur. Zira bugünkü fiyat yarın artacaktır…

İktidar “heterodoks” politikalarla makro dengeleri büsbütün bozdu, enflasyonu da enflasyon beklentisini de körükledi… Ekonomiyi “enflasyonlu büyüme” diye bir politika girdabına soktu… Bunun piyasada yol açtığı fiyat hareketlerini soğan mafyasına, patates vurguncusuna, market hainlerine yüklüyor.

Eleştiriden öteye husumet diliyle hedef gösteriliyorlar… Arkalarında terör örgütleri, FETÖ olduğu şüphesi ileri sürülüyor. “Kapatacağız” haykırışlarıyla fiili saldırılar bile oldu…

Taha Akyol’un yazısı