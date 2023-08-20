Taha Akyol: Şimşek, Merkez Bankası’nı bağımsızlaştırabilecek mi?

Mehmet Şimşek inşallah başarılı olur ama “nasıl?” soruları ortadadır? Gereken yetkilere sahip mi? Yapısal reformlar yapabilecek mi? Merkez Bankası’nı bağımsızlaştırabilecek mi?..

Sayın Şimşek haklı olarak diyor ki:

“Türkiye’ye yabancı sermaye akışı olacak ama zaman alacak. Körfez sermayesi geliyor ama Avrupa ülkeleri bizim ne yapacağımızı biraz daha gözlemlemek istiyor. Güven yaratmak gerekiyor.” (11 Ağustos)

Fakat güven tesisinin şartı, yargı bağımsızlığıdır.

İktidarın reformist ilk dönemlerinde ülkeye 220 milyar dolar yatırım gelirken, eğitim ve adaletin böyle gerilediği son döneminde sermayenin uzak durması tesadüf değildir.

Netice: Gelişmiş ülke olmanın şartları var: Bilim zihniyeti, iyi eğitimli işgücü, hukuk üstünlüğü, güçlü ve ehliyetli kurumlar…

Taha Akyol’un yazısı