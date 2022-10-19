Taha Akyol: Seçim ekonomisinin yeterli kaynağı var mı?

Memur maaşlarına yüzde yüz zam yapılacakmış. Bunun için 2023 bütçesinde personel giderleri 1 trilyon 6 milyar liraya çıkarılmış. Kabaca bütçenin dörtte biri personel harcamalarına gidecek.

İyi de seçim öncesi daha da artırılan harcamaların yeterli kaynağı var mı?

Seçim ekonomisiyle, popülist politikalarla 2011’den sonra adım adım, CB sistemine girdikten sonra da hızla, tüketimi körükleyerek, 128 milyar doları, Merkez Bankası’nın ihtiyaç akçelerini bile harcayarak ekonomiyi krize sürükleyen iktidar, şimdi 2023 seçimleri için kesenin ağzını daha da açıyor.

Tüketimi körüklemek?.. Bu benim iftiram değil. İktidarın Temmuz 2019’da yasalaştırdığı 11. Kalkınma Planı’na göre, 2014-2018 arasında yüzde 4.9 oranındaki büyümenin 3’ü tüketimin körüklenmesinden geliyordu. 1.9’u ise yatırım ve ihracattan.

Sağlıklı bir ekonomide en az yarı yarıya olmalıydı. O yıllardaki tüketim popülizminin ceremesini şimdi enflasyonla, yoksullaşmayla çekiyoruz.

Taha Akyol’un yazısı