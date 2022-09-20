Taha Akyol: Şanghay’la ilişki iyi, bunu Batı’dan uzaklaşarak yapmak yanlış

Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkiler kurması iyi, fakat bunu Batı’dan uzaklaşarak ve demokratik değerleri önemsizleştirerek yapması yanlıştır.

Rus-Çin eksenli Şahghay’a yöneliş Türkiye’nin tarihi istikametine aykırı olduğu gibi, Türkiye’nin 21. Yüzyılda stratejik önemdeki bilim, teknoloji, kurumlar, hukuk ve diplomasi ihtiyaçlarına da aykırıdır.

Bu iktidarın 20 yıllık tecrübesi de bize şu gerçeği gösteriyor: Hukuk devleti, rasyonel ekonomi ve AB sürecindeki reformlarla 2012 yılına kadar kişi başına gelirimiz 12 bin dolara çıktı… Ama yön değiştirip ideolojik ve otoriter tercihlere yöneldikçe grafik aşağıya gitti, nihayet CB sisteminde krize girdik.

Taha Akyol’un yazısı