Taha Akyol: Prens hazretleri Türkiye’ye dolar sağlasa iyi olmaz mı?

Böyle bir dönemde Suudi Prens gelmese miydi? Başbakan Yardımcısı statüsündeki Prens’i Cumhurbaşkanı Erdoğan krallar gibi karşılamasa mıydı?..

ABD Başkanı Biden bile petrol fiyatlarının inmesi için Prens’e gitmeyecek mi? Şu sıkışık zamanda Prens hazretleri Türkiye’ye şu veya bu miktarda dolar sağlasa iyi olmaz mı?

Bu soruların hiçbirine hayır diye cevap verilemez ve zaten temeldeki sorun da dış politikamızın ve ekonomimizin stratejik vizyonunu kaybederek nokta atışı şeklindeki böyle tekil olaylara sıkışmış olmasıdır.

Taha Akyol’un yazısı