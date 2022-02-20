Taha Akyol: Öyleyse ‘o ülkeler gibi’ Merkez Bankası bağımsız olmalı

İktisat da “dinî ilimler”den değildir, tıp, fizik, kimya, matematik, astronomi gibi “aklî ilimler”dendir.

Mademki Erdoğan düşük faiz diye Amerika’yı, Almanya’yı, Japonya’yı örnek veriyor; öyleyse

“o ülkeler gibi” Merkez Bankası bağımsız olmalı, iktidar firmalar arasında ayırım yapmamalı, oy için borç ve tüketim değil, yatarım için tasarruf teşvik edilmeli, özetle modern iktisat ilmine göre ülke yönetilmedir.

‘Faizsiz’ kurumlar da elbette olmalı. Sermaye birikimine ve finansmana katkı yapan her teşebbüs piyasa ekonomisinde makbuldür.

İktisat biliminde karşılığı olmayan ve on yıldır zararları görülmekte olan kişisel “benim tezim”i denemenin yeri devlet değildir. Faturası çok ağır oldu zaten.

Taha Akyol’un yazısı