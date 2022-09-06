Taha Akyol: Orta Vadeli Program, iktidarın yükseliş ve düşüşünün rakamla itirafıdır

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program, yirmi yıllık iktidarın yükseliş ve düşüşünün rakamla itirafıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki gün önce Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Orta Vadeli Program’a göre kişi başına gelirimiz bu yıl 9 bin 485 dolara çıkacak, 2023 yılında 10 bin 71 dolara ulaşacağız.

Erdoğan bu rakamları başarı göstergeleri olarak açıklıyor.

Halbuki Türkiye’de kişi başına gelir 2013 yılında 12 bin 615 dolardı! 9 bin 500’e düşerek nasıl fakirleşmişiz, kendi rakamlarıyla ortada!

Çok daha önemlisi hangi politikaların bizi 12 bin dolara çıkardığı, hangi politikaların 8-9 bin dolara düşürdüğü konusunda bir muhasebe, bir muhakeme, bir özeleştiri yapmamasıdır.

Taha Akyol’un yazısı