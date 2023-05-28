Taha Akyol: Niye böylesine seferberiz?

Bugün seçim var. İki elim kanda olsa elbette gidip oyumu kullanacağım. Sanırım bütün tarihimizdeki en yüksek katılım olacak. Çükü tam seferber haldeyiz.

Niye böylesine seferberiz?

Yüzde 80-90 gibi katılımlar niye gelişmiş ülkelerde görülmez?

Gelişmiş ülkede kurallar ve kurumlar güçlüdür, siyaset ergenlikten çıkmış, olgunlaşmıştır. Başa kimin gelip gittiği önemlidir ama hiç de hayat memat meselesi değildir.

Almanya’da Merkel gitti, Scholz geldi, ne değişti? Sermaye, medya, kamu kadroları ve yargı el mi değiştirdi?..

Taha Akyol’un yazısı