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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Neyin kavgasını yapıyoruz?

Elbette demokraside parti mücadeleleri olur. Sorun; artık tarih halinde algılanması gereken fay hatlarını günümüzde siyaset konusu yapmaktır.

Millet İttifakı, bütün bileşenleriyle, dünün fay hatlarındaki kavgaları sürdürme yerine Türkiye’nin bugünkü sorunlarına odaklanıyor.


Cumhur İttifakı’nda ise Ak Parti, 2011 yılına kadar Avrupa Birliği kıstasları yönünde politika izledi, Türkiye’yi geliştirdi. Fakat 2011’den ve özellikle de ekonomide inişe geçtikten sonra fay hatlarında kimlik ve değerler gerilimi ile taban tutmaya çalışıyor.

AK Parti’nin de MHP’nin de karşıtlarını “hain” diye suçlaması, yüz yıllık tarihimizi dolduran yanlışın devamıdır.

Hepimizin düşünmesi gereken hayati soru şudur: Fay hatlarında geçmişin kavgaları üzerinden ideolojik siyaset yapmanın ülkeye faydası nedir?

Bu kavgalar yerine, kuvvetler ayrılığına dayalı özgürlükçü bir demokraside toplumsal enerjimizin ekonomiye, eğitime, bilime, sanata yönelmesi Türkiye için daha iyi olmaz mı?

Gelişmiş ülkelerde gelir 40 bin doları geçti, bizde hamasi nutuklar arasında 8 bin dolara düştü!

Neyin kavgasını yapıyoruz?

Taha Akyol’un yazısı

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