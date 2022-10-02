Taha Akyol: Nebati alaya alındı ama ‘paradigma değişikliği’ bir gerçek

S&P notumuzu kırarken ne diyor?

• Gevşek para ve maliye politikası diyor. Trilyonluk ek bütçe bunun kanıtı değil mi?

• Düşük döviz rezervi diyor; doğru değil mi? 128 milyar doları harcamamak lazımmış, değil mi?

• Türk lirasının kırılganlığı diyor; faizi indirttikçe TL sürekli değer kaybetmiyor mu?

• Türkiye’nin dış pozisyonunda kredi zayıflığı diyor. İşte, Yunanistan yüzde 1-2 faizle, biz ise yüzde 10-11 dolar faiziyle borçlanıyoruz.

Bakan Nebati’nin “epistemolojik paradigma değişikliğini” vurgulayan konuşması, öbür sözleri sebebiyle alaya alındı ama Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi “paradigma değişikliği” bir gerçektir ve temel sorun budur: Rasyonellikten irrasyonelliğe, sınanmış, denenmiş, genel doğrulardan zihnin içindeki şablonlara doğru bir değişim… Vahim sonuçları ortada.

Taha Akyol’un yazısı