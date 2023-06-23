Taha Akyol: Nass’ın anlamı ne?

Nass diyerek geldiğimiz yere bakın: Bütçede faiz giderleri 566 milyar liraya çıkmış. İçeride mevduat faizi yüzde 40’larda…Dışarıya yüzde 9 dolar faiziyle borçlanıyoruz, Düyun-ı Umumiye faizinin iki katı!.. Döviz, enflasyon fırlamış… Türkiye benzerlerinin gerisine düşmüş…

Nass, Müslümanlara enflasyonu patlatın, tefeci faiziyle dolar borçlanın, bütçeden faize olukla para akıtın, gelir dağılımını bozun demiş olabilir mi?!

Elbette “riba” haram ama bununla “para politikası enstrümanı” olan faiz aynı mı? Nihayet faizi aşağı çekmenin de tek yolunun rasyonel ya da ortodoks ekonomi olduğu gerçeğini görmeliyiz artık. Yazık, ülkemiz yıllar kaybediyor.

Taha Akyol’un yazısı