Taha Akyol: Muhalefet hiç bu kadar seçim güvenliği endişesine düşmedi

Muhalefet 70 yıllık çok partili hayatımızın hiçbir döneminde bugünkü kadar “seçim güvenliği” endişesine düşmedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, “Türkiye’nin en güvenli yaptığı işlerden birisi seçim işidir” diyor. Ben bunu “evet öyle idi” diye okuyorum…

Bugünkü iktidar, anayasa değişikliğiyle, OHAL kararnamesiyle, Meclis çoğunluğu eliyle kanun çıkararak seçim mevzuatında endişelere yol açan değişiklikler yaptı.

Türkiye’nin iyi geleneklerinden biri Seçim Kanunu’ndaki önemli değişiklerin iktidar ve muhalefet uzlaşmasıyla yapılmasıydı, AK Parti bunu bozdu, muhalefeti dışlayarak, sadece kendi çıkarlarına göre Seçim Kanunu’nda değişiklikler yaptı…

Taha Akyol’un yazısı