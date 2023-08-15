Taha Akyol: ‘Milliyetçi oyların yükselmesi’ gerçeği

Hamasi nutuklar söylemek mümkündür, kolaydır ve yaygın bir alışkanlıktır. Ama yüksek kalitede programlar ve kendini bu programlara adamış liyakatli kadrolar olmazsa hamasetin bir işe yaramadığı açıktır.

Türkiye’de “milliyetçi oyların yükselmesi” gerçeği, milliyetçi hislerin yükselmesi anlamındadır. “Vatan tehlikede” duygusu yaratılırsa, bütün toplumlarda yükselir bu hisler.

Fakat sorunlar hislerle çözülmüyor. Bilimsel uzmanlıklar ve siyasette “rasyonel zemin” gerekiyor.

Yüz yıldır neden bir Japonya, bir Güney Kore olamadık, hatta Yunanistan seviyesine çıkamadık?! Bunun sebebi vatanseverliğimizin, milliyetçi duygularımızın yetersiz olması değildir! Milliyetçi düşüncenin büyük hocalarından merhum Mümtaz Turhan’ın belirttiği gibi “ilim zihniyeti” eksikliğimizdir.

Taha Akyol’un yazısı