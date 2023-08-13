Taha Akyol: Merkez Bankası’nı yeniden bağımsızlaştıran bir kanun çıkarmak mümkün mü?

Güven tesisinin en güvenli yolu kurumlardır, mesela Merkez Bankası’nı yeniden bağımsızlaştıran bir kanun çıkarmak… Mümkün mü???

Netice, yüz yıldır yaşadıklarımız boşa yaşanmış olmamalı, dersler çıkarmalıyız. Bütün dönemlerde büyümemiz “vasat”tır. Asıl sorun bu.

Hukukun üstünlüğü ve “her alanda rasyonel” politikalar şarttır.

Şimşek dürüst ve tam liyakatli bir ekonomisttir. İtibarı da bundan geliyor. Böyle ‘partizan’ konuşmalardan sakınması gerektiğini düşünüyorum. “24 Ocak Reformları”nın da “2001 Reformları”nın da partizan dili yoktu, teknik oldukları için geniş siyasi çevrelerin desteğini almışlardı.

Taha Akyol’un yazısı