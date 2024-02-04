Taha Akyol: Merkez Bankası’nda neler oluyor?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılması ya da alınması sürpriz oldu mu?

Hakkında çıkan yıpratıcı haberleri biliyorsunuz. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ona sahip çıkmış, İran Cumhurbaşkanı’nı karşılayan üst düzey protokole de dahil etmişti.

Gaye Erkan, bilinen olaylar sebebiyle ve “daha bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladını” gözeterek “görevden affını” istediğini açıkladı. Annelik duygusu elbette en yüksek saygıya layıktır. Fakat göreve gelirken de genç bir anne idi…

Bir başka husus, Cumhurbaşkanı kararnamesinde “görevden alındı” kavramının kullanılmış olmasıdır. Daha öncekİ bakanlar ve Merkez Bankası başkanları hakkında “görevden affını istedi, kabul edildi” kalıbı kullanılmıştı. Erkan için niye bu nezaket kalıbı kullanılmadı da “görevden alındı” denildi?..

Taha Akyol’un yazısı