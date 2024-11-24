Taha Akyol: Merkez Bankası yönetimi bu emri dinlemez

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Şimşek, bir gece rüya görüp sabah Merkez Bankası’na “nas var, faizi indirin” diye emir verse bugünkü Merkez Bankası yönetimi bu emri dinlemez. Cumhurbaşkanı böyle bir emir verse onu da dinlemezler.

Siyasi beklentisi, göze girme çabası olmayan, iktisat ilminin doğrularından sapmayan isimler bugünkü yöneticiler. Güvenilir olmaları buradan geliyor.

Cumhurbaşkanı ‘faizi indirin’ derse bunu dinlemezler ama Cumhurbaşkanı her an onları görevden alabilir. Çünkü Merkez Bankası’nın bağımsızlığı 3 Sayılı CB Kararnamesiyle kaldırıldı.

Hala piyasalarda “Erdoğan karar değiştirir mi?” sorusu var… Hatta, ABD’de Trump’ın seçim kazanması üzerine Berat Albayrak mı gelecek, diye boş dedikodular dolaştı.

Gelinen aşamada Erdoğan umudunu Şimşek’in politikalarının başarısına bağladığı için şimdilik böyle bir ihtimal yok.

Sorun, Şimşek’e verilen yetkinin sınırlı olduğunun görülmesi: İşte, ortada yapısal reform yok.

Taha Akyol’un yazısı