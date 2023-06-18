Taha Akyol: Mehmet Şimşek’in sabır istemesinin nedeni seçimler mi?

TÜSİAD’ta Şimşek’e de uzun bir sunuş yaptılar. Notlar alarak dinledikten sonra Şimşek’in sözleri aynen şöyle:

“Tamamen aynı fikirdeyim. Hepsini yapacağız. Bunda tereddüdünüz olmasın. Emin olun, ama yöntem ve faiz konusunda biraz sabırlı olun…”

Aynı “rasyonel” dili kullandıkları belli. Yeni de değil… Turgut Özal, Kemal Derviş, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Durmuş Yılmaz, Lütfi Elvan, Naci Ağbal, siyasi görüşlerinde bazı farklar olsa da “rasyonel” iktisadi görüşleri aynı.

Şimşek sabırlı olunmasını isterken “mahalli seçimler keşke yarın olsa, bitse” demiş.

Yani Reis İstanbul’u geri alacak! Onun önceliği bu.

Şimşek’in “sabır” istemesinin tek sebebi seçimler mi? Düşündüğü bütün reformlara Erdoğan razı olur mu? Şimşek dilediği gibi ekibini kurabilir mi?..

Bu sorular orta yerde duruyor. Şimşek, haftaya dört bakan yardımcısı açıklayacağını söylemiş, “beğeneceksiniz” demiş.

Taha Akyol’un yazısı