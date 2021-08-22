Taha Akyol: Kutuplaşmanın ürünü şiddet

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı, iktidardan cesaret alan siyasi şiddet davranışlarının son örneğidir. Umarım sonuncusu olur.
Bu ülkede bu iktidar döneminde muhalif liderler ve siyasiler saldırıya uğradı. Gazeteciler dövülüp hastanelik edildi. İktidarı hoşnut etmeyen medya kuruluşlarına organize gruplar baskın yaptı…
Bunlara iktidardan caydırıcı bir siyasi tepki gelmedi. Buğra’ya saldıran kişinin tutuklanması, umarım nihayet kararlılık ihtiyacının ifadesidir.
Tarihimiz feci sonuçlar doğuran kutuplaşmalarla doludur. Ders almak, kitlelere nefret aşılamaktan sakınmak, saldırganlıkları cezasız bırakmamak gerekiyor.