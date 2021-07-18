Taha Akyol: İktidarın, ‘sözünü geçirmek’ için, Melih Bulu’dan daha sert bir ismi atama ihtimali var

Melih Bulu, kullanılıp bir kenara atıldığını düşünebilir. İktidar Bulu’yu yüksek bir mevkiye atayarak teselli edebilir, sürpriz de olmaz!

Asıl önemli olan, iktidarın üniversitelere siyasi müdahalenin yanlış olduğunu görmesidir. Ama korkarım ki, iktidarın, “sözünü geçirmek” için, Melih Bulu’dan daha yanlı, daha sert bir ismi atama ihtimali vardır.

Rektör Vekili Prof. Mehmet Naci İnci’nin, ilgili bölüm ve fakültenin görüşünü almadan bir öğretim görevlisini işten atarak icraata başlaması endişe verici bir işarettir.

Şehir Üniversitesi de siyasete kurban edilmedi mi?

BÜ’de ‘kayyım’ değiştirmek sorun çözmez, bu anlayışı terk etmek gerekir. Üniversitelere ve genelde eğitim sorunlarına “bizden, sizden” gözüyle değil, sadece akademik ve etik kalite gözüyle bakmadıkça sorunlar çözülmeyecektir.

Üniversitelerimize akademik ve etik değerler öncelikli bakmak, bunun için de özerkliği gerçekleştirmek zorundayız.

Taha Akyol’un yazısı