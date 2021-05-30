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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: İdare-i şahsiye…

Merkez Bankası’nın başına gelenler CB sisteminin nasıl işlediği konusunda fikir edinmemiz için mükemmel bir örnektir.

Yirmi ayda dört başkan değişti; Murat Çetinkaya, ardından Murat Uysal, ardından Naci Ağbal görevden alındı, 20 Mart 2021’de Şahap Kavcıoğlu getirildi… (…)

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Artık merkezi idare tamamen Cumhurbaşkanının tercih, karar ve kararnamelerine bağlıdır. Bu aynı zamanda “liyakat, kıdem, tecrübe” gibi kurumsal ilkelerden ziyade “sadakat, yakınlık” gibi şahsi tercihlerin etkili olması demektir. (…)

İkinci Meşrutiyet döneminde bu yönetim tarzını “idare-i şahsiye” diyerek eleştirirlerdi, “kanun idaresi”ni savunurlardı… Yüz yıl geçti!

Bu sistem tıkanmıştır, Türkiye “kurallar ve kurumlar” sistemine yönelmek zorundadır, “hukuk devleti” yani.

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Taha Akyol’un yazısı

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Gezi’yi hatırla: Gözler İstanbul’dayken Ankara’da neler yaşandı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taksim Camii açılışındaki konuşmada bir kez daha gündeme getirdiği Gezi eylemleri dalgasının hissedildiği bir diğer şehir Ankara’ydı. Başkent’teki eylemlerde polis müdahalesi nedeniyle en az 1542 kişi yaralandı. Gözaltına alınanlardan 80’i çocuk yaştaydı.