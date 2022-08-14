Taha Akyol: Hem ‘Faiz sebeptir’ diye direteceksin, hem de ‘Gelin yatırım yapın’ diyeceksin!

Derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin notunu B2’den B3’e düşürdü. Ekonomistler B3 notunun Nikaragua, Kırgızistan gibi ülkeler için verildiğini söylüyor.

Moody’s notumuzu iki sebepten düşürmüş:

-Bir, ödemeler dengesi üzerinde artan baskılar ve döviz rezervlerindeki sürekli düşüş…

-İki, hükümetin ‘alışılmışın dışında ekonomi politikası’ uygulaması…

Bu yüzden ekonomi politikaları kalıcı güven ve istikrar yaratmıyor. Hem “Faiz sebeptir” diye direteceksiniz, hem buna inanmayan, yüzlerce yıllık ekonomik tecrübelerle oluşmuş klasik iktisada göre hareket eden iç ve dış ekonomi dünyasına ‘gelin yatırım yapın’ diyeceksiniz! Olur mu?.. Olmadığı ortada…

Taha Akyol’un yazısı