Taha Akyol: Hani 'maden ve petrol' araması yapılacaktı?!

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Partizanlığın tarihe geçecek tipik örneği… Muğla/Akbelen çevresinde 190 parsellik tarım arazisi hakkında, 8247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 Mart 2024 günü “âcil kamulaştırma” kararı verildi. Maden ve petrol araması yapılacaktı…

Fakat, iki gün sonra yayınlanan 8259 Sayılı CB Kararı ile “acil kamulaştırma” kararı geri alındı!

Hani “âcil”di?! Hani “maden ve petrol” araması yapılacaktı?!

Hayır, Belediye seçimlerinde Ak Partili aday, kamulaştırmanın oy kaybettireceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı da partisinin oy kazanması için “âcil… maden ve petrol” gerekçelerini iki günde geçersiz sayarak Karar’ı geri almıştı!

Hukuk devleti kavramındaki “kamu yararı” ilkesi yerine, CB sisteminde “parti yararı”nın nasıl öne geçtiğini görüyorsunuz.

Mülakatlarda, ihalelerde, atamalarda da böyle…

Bu tavır iktidara sadık bir seçmen kitlesi yaratmada etkili oluyor ama doğurduğu tepki ile de aleyhine oluyor. Tepkilerin CHP’yi birinci parti yapmasında şaşılacak ne var?

AK Parti’nin 2001 kuruluş program ve tüzüğünü okursanız, 1955’teki liberal Hürriyet Partisi’nin metinleri sanırsınız. Halbuki bugünkü işleyişiyle daha çok 1930’lar CHP’sine benziyor.

Taha Akyol’un yazısı