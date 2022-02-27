Taha Akyol: Görüntü Batılılardan daha ‘şahin’ bir duruştu… Fakat…

Cumhurbaşkanı, Ukrayna olayında NATO’nun ve Batılı ülkelerin kınama ve yaptırım kararlarını yetersiz buluyor, hatta “Hacivat Karagöz cümbüşü” benzetmesi yapıyordu, “NATO’nun daha esaslı adım atması gerekirdi” diyordu.
Görüntü Batılılardan daha “şahin” bir duruştu… Fakat…
Avrupa Konseyi’nde Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması yaptırımı oylanırken Türkiye “çekimser” oy kullandı!
Rusya ile Ermenistan “red” oyu vermiş Azerbaycan oylamaya katılmamıştı.
NATO ve AB üyesi ülkelerin tamamı dahil toplam 42 devlet yaptırımı onaylarken Türkiye kendini bunlardan ayırdı!
‘Kararlılık’ beyanlarıyla, NATO üyeliğiyle, bizzat Erdoğan’ın “geleceğimiz Avrupa’da” sözleriyle taban tabana zıt bir tavır.
On yıldır bu tür davranışlar yüzünden Türkiye yalnızlığa sürüklenmedi mi?