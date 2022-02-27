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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Görüntü Batılılardan daha ‘şahin’ bir duruştu… Fakat…

Cumhurbaşkanı, Ukrayna olayında NATO’nun ve Batılı ülkelerin kınama ve yaptırım kararlarını yetersiz buluyor, hatta “Hacivat Karagöz cümbüşü” benzetmesi yapıyordu, “NATO’nun daha esaslı adım atması gerekirdi” diyordu.

Görüntü Batılılardan daha “şahin” bir duruştu… Fakat…


Avrupa Konseyi’nde Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması yaptırımı oylanırken Türkiye “çekimser” oy kullandı!

Rusya ile Ermenistan “red” oyu vermiş Azerbaycan oylamaya katılmamıştı.

NATO ve AB üyesi ülkelerin tamamı dahil toplam 42 devlet yaptırımı onaylarken Türkiye kendini bunlardan ayırdı!

‘Kararlılık’ beyanlarıyla, NATO üyeliğiyle, bizzat Erdoğan’ın “geleceğimiz Avrupa’da” sözleriyle taban tabana zıt bir tavır.

On yıldır bu tür davranışlar yüzünden Türkiye yalnızlığa sürüklenmedi mi?

Taha Akyol’un yazısı

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Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.