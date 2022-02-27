Taha Akyol: Görüntü Batılılardan daha ‘şahin’ bir duruştu… Fakat…

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.