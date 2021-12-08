Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Erdoğan’ın ve Babacan’ın iki farklı ekonomi anlayışı

Kişilere sempati ya da antipatimiz ne olursa olsun, Erdoğan’ın ve Babacan’ın şahsında iki farklı yönetim ve iki farklı ekonomi anlayışı açıkça görülüyor.

Aynı fark ya da ihtilaf, Mehmet Şimşek’le Erdoğan arasında da yaşandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki farklar, genel politikayı da kapsadığı için, iki farklı çizgiyi büsbütün netleştirdi: Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadelenin kanunlaştırılması gibi konular…

Davutoğlu’nun hükümet programlarıyla, yerine gelen Binali Yıldırım’ın hükümet programındaki farklarda da bu ayrı çizgileri görmek mümkün.

Ak Parti’nin başarılı ilk on yılıyla, bugünkü krize sürüklenen ikinci on yılı arasındaki farklar da aynı niteliktedir.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Devlet insanı

Devlet insanı, kendi inançlarına değil, toplumun gerçeklerine öncelik verir. Toplumun gerçek anlamda eksiklerini ve ihtiyaçlarını görür ve yapılması gerekenleri saptar, toplumu bilgilendirir, ikna olduklarına inandığında uygulamalarını başlatır, her safhada toplumla iç içe olup geri bildirimleri dikkatle dinler ve gerekiyorsa uygulamada değişiklik yapar.

Borsa İstanbul’dan rekor kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında kırdığı 1954 puanlık rekorun ardından kapanışı da 1.981 puanlık tarihi zirve ile yaptı.