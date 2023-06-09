Taha Akyol: Erdoğan, Şimşek’e müdahalesiz destek olmalı

Çok geç kalındı, hasar ve gereken ilacın acılık dozu çok arttı. Hasarı seçim ekonomisi büsbütün büyüttü. Yine de Şimşek başarılı olmalı elbette. Bu ülke bizim. Türkiye Putin’in erteleyeceği alacağa, Körfez’in “depo” edeceği paralara muhtaç olmaktan kurtulmalı.

Merhum Demirel 24 Ocak 1980 kararlarında merhum Turgut Özal’a nasıl müdahalesiz destek olduysa… Merhum Ecevit 14 Nisan 2001 kararlarında merhum Kemal Derviş’e, hiç olmazsa koalisyonda sorunlar çakana kadar, nasıl müdahalesiz destek olduysa, Erdoğan da Şimşek’e müdahalesiz destek olmalı.

Şimşek teknik ekonomiyle yetinmeyip hukuku ve özgürlükleri da kararlılıkla savunmalı.

Uzun vadede umudum, iktisadi zihniyet alanında bir değişim yaşayabilmemizdir. Umuyorum ki “değerler”in coşkusuyla modern iktisadın trafik işaretlerini ihmal etmenin acı faturası kitlelere kurumların, kuralların, modern iktisadın ne kadar önemli olduğunu bir ölçüde de olsa öğretir.

Gelişmiş ülkelerde de krizler öğretici oldu, hatta iktisat biliminin kendisi krizleri bilimsel metotlarla tahlil ederek gelişti.

Taha Akyol’un yazısı