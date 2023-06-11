Taha Akyol: Erdoğan o kadar serbest bırakır mı?

Önümüzdeki sorun, rasyonelleşme, yani Mehmet Şimşek’in ekibini istediği gibi kurup yoluna devam edip edemeyeceği sorunudur.

Kaygılar var, Erdoğan o kadar serbest bırakır mı diye?..

Heterodoks politikaların simge ismi Kavcıoğlu’nun, Merkez Bankası’ndan alındıktan sonra BDDK’nın başına getirilmesi bu endişeyi erken ayağa kaldırdı. Şimşek ve Merkez Bankası “rasyonel zemin, kurallı piyasa ekonomisi” derken, BDDK da “faiz sebeptir” diye mi davranacak?! Kurumların çeliştiği bir politika güven verebilir mi?!

Ekonomi çevrelerinden iyi haber alan iktisatçı yazar Erdal Sağlam, Haber 10’daki “Bomba Kulis” başlıklı yazısında Kavcıoğlu’nun atanmasını, Şimşek’in Resmi Gazete’den öğrendiğini yazdı. “Şimşek’in BDDK Başkanlığına atanacak kişiler konusunda Cumhurbaşkanlığına çok sayıda ismin yer aldığı bir liste sunduğu ama Kavcıoğlu’nun isminin bu listede yer almadığını öğrendik” diye belirtti.

Taha Akyol’un yazısı