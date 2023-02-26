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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Erdoğan için ‘işe yarar’ seçim tarihi

Erdoğan için çok zorlu, sıkıntılı geçecek bu seçimler için 14 Mayıs, 18 Haziran’dan daha ‘işe yarar’dır. Çünkü aradaki bir ay içinde ekonomideki sıkıntılar, özellikle enflasyon ve döviz baskısı hissedilir şekilde artacak… Öngörüleri doğru çıkmış olan ‘ortodoks’ iktisatçılar ‘yeni bir kriz dalgası’ endişesini dile getiriyorlar.

Aradaki bir ay içinde, devam eden insani sorunlar yanında geçim ve işsizlik soruları daha da artacak, “hükümet nerede!” şikayetleri daha da yükselecektir.


14 Mayıs ise, insani acılara dikkat çekerek hem siyasi eleştirileri bir ölçüde bastırmak için hem “bakın başladık” demek için daha müsaittir. İktidar, en becerikli olduğu alan olan ihalelere başlayıverdi bile… Tabii yine “davet usulü” ile.

Millet İttifakı daha fazla sürüncemede bırakmadan adayını açıklamalı.

Taha Akyol’un yazısı

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