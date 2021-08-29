Taha Akyol: Erdoğan göçmen ve Afganistan meselesini koz olarak görüyor

Erdoğan Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnız bırakma pahasına Sisi rejimiyle savaşmıştı. Taliban’la ise iyi ilişkiler kurmaya dikkat ediyor. Çünkü Batı ile ilişkilerinde bir koz elde etmek için Taliban’la iyi ilişkiler kurmak istiyor.

Erdoğan Avrupa ile ilişkilerinde göçmen meselesini, ABD ile ilişkilerinde Afganistan meselesi, diğer faktörlerin yanında bir koz olarak değerlendirmek istiyor.

Türkiye’nin itibarı için de kalkınması için de asıl zorunlu olan demokratik hukuk devleti ilkelerini kendi ülkemizde geçekleştirmektir.

Taha Akyol’un yazısı