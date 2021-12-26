Taha Akyol: ‘Enflasyon’ uyarılarını da ciddiye almak şart

Evet sistem bütünlüğü ve teorik çerçeve olmayınca, aynı iktidarın iktisat politikalarında “faiz hayatın gerçeğidir” denildi, ardından “faiz sebeptir” geldi… “Acı ilaç”tan “rekabetçi kur”a, oradan de “döviz endeksi”ne geçildi…

Endişe verici değil mi, yatırımcı yarınını öngörülebilir m?

Elbette dövizin aşağı çekilmesi çok iyi oldu. Fakat gerçek iktisatçıların ve eli taşın altında olan sanayici ve iş insanlarının “enflasyon” uyarılarını da ciddiye almak şarttır. Belirsiz kavramlar değil iktisat ilminin kavramlarıyla bakmak ve konuşmak zorunludur.

Taha Akyol’un yazısı