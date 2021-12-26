Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: ‘Enflasyon’ uyarılarını da ciddiye almak şart

Evet sistem bütünlüğü ve teorik çerçeve olmayınca, aynı iktidarın iktisat politikalarında “faiz hayatın gerçeğidir” denildi, ardından “faiz sebeptir” geldi… “Acı ilaç”tan “rekabetçi kur”a, oradan de “döviz endeksi”ne geçildi…

Endişe verici değil mi, yatırımcı yarınını öngörülebilir m?


Elbette dövizin aşağı çekilmesi çok iyi oldu. Fakat gerçek iktisatçıların ve eli taşın altında olan sanayici ve iş insanlarının “enflasyon” uyarılarını da ciddiye almak şarttır. Belirsiz kavramlar değil iktisat ilminin kavramlarıyla bakmak ve konuşmak zorunludur.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı

Belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunan, pornografik içeriğe özel bir platform olmasa da kaçınılmaz olarak buna dönüşen OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı: “Yapımcıların, yönetmenlerin, pezevenklerin elinden kurtulmakla alakalı bir platform.”

Türkiye’de kriptoya ilk ceza Binance’e

Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.