Taha Akyol: En zor seçim

Önümüzdeki 2023 seçimleri demokrasi tarihimizdeki en zor seçim olacak. Tabii İttihatçıların 1912’deki “Sopalı seçimler”ini ve Tek Parti devrindeki göstermelik seçimleri saymıyorum.

Hiçbir seçimde YSK’nın tarafsızlığı şüphe konusu olmamıştı. Dünya demokrasileri içinde Türkiye’nin yüzünü ağartan bir kurumdu. Artık tarafsızlığına güven duyulmuyor.

Seçim Kanunu’na göre, TV’ler, YSK’nın belirlediği ölçülere göre seçim haberleri yayınlıyordu. Seçime giren her parti bu sayede ekranda yer bulabiliyordu. OHAL döneminde iktidar 687 Sayılı KHK ile kanunu değiştirdi, bu maddeyi kaldırdı! TV’ler büyük ölçüde iktidarın propaganda cihazları haline getirildi. Kamu kredileriyle medyanın mülkiyeti de değiştirildi.

Taha Akyol’un yazısı