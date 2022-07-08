Taha Akyol: Demirtaş ‘Türkiye açılımı’nı HDP’nin gündemine yerleştirebilir

• Öncelikle HDP’liler ve Kürt aktivistler şunu görmeli: Terör artık tıkanmıştır. Öcalan’ın tavrı da Demirtaş’ın tavrı da bunu gösteriyor. 1970’lerin “halk savaşı” denilen terör metotları bugünkü dünyada demodedir. Sadece yabancı devletlerin lokal çıkarlarına taşeronluk yapıyor. Medeni dünyada etnik terör bitmiştir.

• PKK, Çözüm Süreci sırasında silahlanmayı sürdürerek süreci sabote etmekle barışa inanmadığının belgesini ortaya koymuştur. Kürt siyasetçiler de o zaman kötü sınav verdiler, Kandil’in “çekilmiyoruz” açıklamasını, hatta KCK’dan Beşe Hozat’ın “devrimci halk savaşı” açıklamasını bile eleştirmediler. Evet, demokrasiden bahseden HDP, elbette önce “çuvaldızı kendine” batırmalıdır. Demirtaş bu çizgisini ısrarla sürdürürse, “Türkiye açılımı”nı HDP’nin gündemine yerleştirebilir, yerleştirmelidir.

• İktidar da muhalefet de HDP tabanını dikkate almadan, bu tabana mesaj vermeden seçim kazanma stratejisi kuramıyor. Bu durum, siyasi Kürt hareketinin terörden arınıp “Türkiye açılımı” yapması için hem HDP bakımından hem Türkiye bakımından bir fırsattır. Bunu terör engelliyor.

Taha Akyol’un yazısı