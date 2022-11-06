Taha Akyol: Bu da cumhurbaşkanlığı sistemindeki ‘kayıp yıllar’

CB sisteminde Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 1.24’ten yüzde 0.86’ya indi!… Küresel Refah Endeksi’nde Türkiye on yılda 66. sıradan 93. Sıraya düştü! “Yönetişimi en hızlı bozulan ülkeler” arasındayız!

Bu da CB sistemindeki “kayıp yıllar”dır.

Şunu söylemek mümkün: CB sisteminde yaşadığımız kriz, koalisyonların krizleri kadar, hatta kurumlardaki hasar açısından daha ağırdır. Koalisyon hükümetleri zamanında kurumlar siyaset karşısında bugünkü kadar ezilmemişti bari… Özal ve Derviş reformlarını tam bir liyakatle uygulamışlardı.

CB sisteminde ise, Merkez Bankası’nın kanunla düzenlenmiş atama şartları 3 Sayılı CB Kararnamesiyle, “tek imza” ile değiştiriliverdi…

Taha Akyol’un yazısı