Taha Akyol: Boykot yanlıştır, İsrail’den çok bize zarar verir

İnsanlık Netanyahu’nun Gazze’de irtikap etmekte olduğu kitlevi katliamlarda da “Semitik faşizm”i görüyor.

Türkiye gerekeni yapıyor. Bundan ötesi Türkiye’nin kendisine zarar verir. Diplomasi ve siyaset dışında hiçbir çözüm yoktur. Türkiye hiçbir davanın fedaisi değildir. Türkiye’nin kendi güvenli ve yüksek çıkarları, değişmez, değiştirilemez önceliğidir.

Boykot da yanlıştır, İsrail’den çok bize zarar verir.

Antisemitizm hastalığından sakınarak “semitik faşizm”i araştırmak, belgelerini yayınlamak, hakkında kitaplar yazıp akademik toplantılar düzenlemek, dünyadaki bütün vicdanlı akademisyenlere düşen bir görevdir.

Tepkiler büyüyecektir, büyümelidir.

Taha Akyol’un yazısı