Taha Akyol: Berat Albayrak’ın unutulmaz sözü

Evet, piyasalarda dövizin yükselmesini önlemek için yoğun olarak Ocak 2019’dan 2020’ye kadar ‘128 milyar dolar’ harcanmıştı.

Merkez Bankası “şeffaf olmayan usullerle”, elindeki rezervleri eriterek piyasaya dolar sürmesi dövizin fırlamasını önlüyordu. Berat Albayrak’ın unutulmaz sözüdür:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik.” (2 Mart 2019)

Sebep ne ‘demir yumruk’tu ne de ‘yeni sistem’ dediği heterodoks politikalar… Sebep, başka bütün kaynaklar tüketildikten sonra, Merkez Bankası rezervlerinin piyasaya sürülmesiydi.

Merkez Bankası’nın piyasaya külliyetli miktarda döviz süreceğini ‘içeriden’ öğrenmek muazzam haksız kazançlara yol açabilirdi. Bu konuda elde bir bilgi yok. Ama “128 milyar dolar”ın sarf edilerek doların 5-6 lira civarında tutulduğu bellidir. Bu imkan kalmayınca dolar fırlardı tabii, bugün 27 lira!

Taha Akyol’un yazısı